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19:31 28.01.2024

Франція пообіцяла передавати Україні 3 тис. снарядів щомісяця

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Франція пообіцяла передавати Україні 3 тис. снарядів щомісяця

Франція щомісяця передаватиме Україні 3 тис. снарядів для артилерійських систем французького виробництва калібром 155 мм, повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк із посиланням на міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

"Офіційний Париж ще раз показав стійкість підтримки України. Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких буде поставлено найближчим часом. Що стосується 155-мм снарядів для французьких артсистем, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", - сказав Гаврилюк в інтерв'ю виданню NV, опублікованому в неділю.

Він подякував президенту Франції, міністру збройних сил Франції й усьому французькому народові за значну допомогу Україні в боротьбі з російською агресією, а також за лідерство в Коаліції артилерії та кроки з посилення вогневої потужності українського війська.

За словами заступника міністра, на першому засіданні Коаліції артилерії в Парижі, в якому взяли участь 22 держави, представники української делегації аргументовано озвучили потреби ЗСУ, а також, з огляду на загрози в майбутньому, говорили про військово-технічну співпрацю на довгостроковій підтримці українського війська. "Зокрема, ми обговорювали питання надання Україні артилерійських засобів, снарядів, постачань запасних частин в артсистеми, або їхнє виробництво на території України, питання удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів, а також говорили про організацію ремонту артилерійського озброєння. Під час першого засідання Коаліції артилерії прозвучали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України", - розповів Гаврилюк.

Він зазначив, що РФ розкручує виробничі потужності військово-промислового комплексу, закуповує боєприпаси та ракети в інших країн. "Наша відповідь має бути потужною. Незважаючи на існуючу проблематику у світі з виробництва боєприпасів і озброєння, ми з нашими партнерами повинні знайти можливості забезпечити Сили оборони всім необхідним", - наголосив заступник міністра.

На запитання, які артсистеми Україна має намір закуповувати за кордоном, Гаврилюк відповів: "Наразі тривають переговори з певними країнами і виробниками артсистем. Про їхні результати говорити поки що не можу".

 

 

 

Теги: #міноборони #франція #військова_допомога

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