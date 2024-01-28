Окупанти за добу завдали шість ракетних і два авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу шість ракетних і два авіаційні удари по території України, а також здійснили 51 обстріл позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу населеного пункту Червоний Хутір Чернігівської області. Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка та Красногорівка Донецької області.