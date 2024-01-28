ЗС України відбили 21 атаку окупантів на авдіївському напрямку протягом доби і 18 на мар'їнському

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 61 бойове зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському та мар'їнському напрямках.

"На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак неподалік Первомайського і Невельського на Донеччині... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки на Донеччині. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення", - йдеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів на схід від Піщаного Харківської області, на бахмутському напрямку - дві атаки поблизу Іванівського Донецької області. "На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ... На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників на північ від Приютного Запорізької області", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.