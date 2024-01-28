Події

07:13 28.01.2024

Сили оборони стримують ворога на семи напрямках, за добу було 79 бойових зіткнень

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Сили оборони стримують ворога на семи напрямках, за добу було 79 бойових зіткнень

Сили оборони стримують ворога на 7 напрямках, за минулу добу відбулося 79 бойових зіткнень, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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