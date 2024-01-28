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04:49 28.01.2024

США почали офіційні переговори з Іраком про виведення своїх військ

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США почали офіційні переговори з Іраком про виведення своїх військ

 США та Ірак провели в суботу в Багдаді перший раунд офіційних переговорів щодо згортання місії очолюваної США військової коаліції для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава", повідомляє "Голос Америки" 28 січня.

"Відтоді, як екстремістське угруповання втратило контроль над захопленою ним територією, іракські офіційні особи періодично закликають до виведення коаліційних сил, особливо після авіаудару США в січні 2020 року, унаслідок якого біля багдадського аеропорту було вбито іранського генерала Касема Сулеймані та лідера іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса", - йдеться в повідомленні.

Питання виведення військ США знову спливло після початку ізраїльського наступу в Секторі Газа.

Зазначається, що з середини жовтня група підтримуваних Іраном бойовиків, які називають себе Ісламським опором Іраку, почала регулярні напади на американські війська в Іраку та Сирії.

Як пише "Голос Америки", військові бази, на яких служать близько 2500 американських військовослужбовців, зазнали понад 150 атак ракетами і безпілотниками з боку бойовиків, що призвело до поранення десятків американських військовослужбовців.

Теги: #сша #війська #ірак

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