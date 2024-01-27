На фронті за добу було 64 зіткнення, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак

Протягом доби відбулося 64 бойових зіткнення, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 суботи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

На куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога біля населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника неподалік населених пунктів Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне становище.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога біля населених пунктів Степове, Авдіївка та ще 12 атак поблизу Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки на Донеччині, де ворог 10 разів безуспішно намагався покращити тактичне становище.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах на південь від Золотої Ниви та на захід від Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.