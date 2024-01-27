Війська РФ за добу завдали одного ракетного удару і 35 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного удару, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 суботи.

Крім того, артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.