Події

18:58 27.01.2024

Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області дронами та артилерією, один постраждалий, є руйнування - ОВА

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Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області дронами та артилерією, один постраждалий, є руйнування - ОВА

Окупанти вдень вдарили по Дніпропетровській області дронами-камікадзе та артилерією, один постраждалий, є руйнування, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольщину. А ввечері ще й ударив артилерією. Цілився по райцентру та селах Марганецької громади", - написав він у телеграм-каналі.

"Постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - наголосив Лисак.

Також, за даними ОВА, пошкоджено 6 приватних будинків, 5 господарських будівель, автомобілі. Зачепило й лінію електропередачі.

Наслідки атак уточнюються.

На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно.

Теги: #дніпропетровська

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