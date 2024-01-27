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18:40 27.01.2024

Байден зустрінеться з Шольцом 9 лютого в Білому Домі, де лідери підтвердять свою підтримку України

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Байден зустрінеться з Шольцом 9 лютого в Білому Домі, де лідери підтвердять свою підтримку України

Президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 9 лютого в Білому Домі, де обидві сторони підтвердять свою рішучу підтримку захисту України від російської агресії.

"9 лютого президент Байден прийме в Білому домі канцлера Німеччини Олафа Шольца. Лідери двох країн підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною своєї землі та свого народу від агресивної війни Росії", - ідеться в заяві прессекретарки Карін Жан-П'єр, опублікованій на сайті Білого дому в суботу.

Крім цього, сторони "обговорять зусилля щодо запобігання регіональній ескалації на Близькому Сході, свою тверду підтримку права Ізраїлю на самооборону, а також необхідність збільшення обсягів допомоги для порятунку життів і захисту цивільного населення Гази від шкоди".

Згідно із заявою, Байден і Шольц також проведуть координацію дій напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

Теги: #байден #шольц_олаф

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