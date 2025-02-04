Інтерфакс-Україна
Політика
13:19 04.02.2025

Шольц про пропозицію Трампа щодо доступу до сировини України: Це було б дуже егоїстично

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Шольц про пропозицію Трампа щодо доступу до сировини України: Це було б дуже егоїстично

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засуджує пропозицію президента США Дональда Трампа пов’язати подальшу оборонну допомогу Україні з правами доступу до її цінної сировини, пише Der Spiegel.

«Це було б дуже егоїстично, дуже егоїстично», – сказав Шольц після неформального саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, ці ресурси краще було б використати на відновлення країни після війни.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною про угоду, яка забезпечить доступ США до рідкоземельних мінералів, що використовуються в електроніці. «Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними елементами й іншими речами», – сказав Трамп. За його словами, українська влада готова до такої угоди. Але українські посадовці цю заяву поки що не коментували.

"Найбагатша країна в Європі за запасами рідкоземельних елементів – Україна. Вартість цих рідкоземельних елементів складає від двох до семи трильйонів доларів. Україна є житницею для світу, що розвивається. 50% всієї їжі, що поставляється в Африку, надходить з України. Це надзвичайно важливо, що українці готові співпрацювати з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, що Росія не захопить цю територію», – заявив раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Теги: #шольц_олаф #трамп

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