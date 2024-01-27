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13:23 27.01.2024

Кулеба: Є чітке розуміння, як досягти максимального результату українсько-литовської співпраці у виробництві дронів

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Кулеба: Є чітке розуміння, як досягти максимального результату українсько-литовської співпраці у виробництві дронів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс обговорили спільні кроки з нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України.

"Нещодавно відбувся візит президента України до Литви, тож сьогодні ми з Габріелюсом зосередилися на виконанні домовленостей, яких досяг президент. І більшу частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків щодо нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

Кулеба наголосив, що у Литви є необхідні технології для виробництва дронів, а у "нас є можливість масштабувати виробництво, і це була основна тема".

"Є чітке розуміння, що, як і коли ми робитимемо для того, щоб українсько-литовська співпраця у виробництві дронів у найкоротші терміни дала максимальний результат. І я дякую Габріелюсу за змістовну розмову і домовленості з цього приводу", - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, Україна і Литва планують працювати над створенням спільних військових виробництв боєприпасів і дронів.

Теги: #литва #україна #виробництво #дрони

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