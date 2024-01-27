Події

08:56 27.01.2024

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено поліцейського

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Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено поліцейського

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли близько 15 населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли м. Куп'янськ. Поранення отримав співробітник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній. Пошкоджено приватний будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у п'ятницю в результаті ворожих обстрілів із РСЗВ у Курилівці та у Вовчанську було пошкоджено приватні будинки. У ніч на суботу окупанти завдали кілька ударів по Куп'янську. Було пошкоджено приватні будинки та гараж. Унаслідок нічного обстрілу с.Синельникове було пошкоджено приватний будинок.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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