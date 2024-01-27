У Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів, серед яких чотири ракетоносії із загальним залпом до 22 ракет

У Чорному морі перебуває шість кораблів РФ, серед яких чотири ракетоносії із загальним залпом до 22 ракет, повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"У Чорному морі 6 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 22 ракет", - ідеться в повідомленні.

Також в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі два кораблі РФ, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Повідомляють, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 5 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 6 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.