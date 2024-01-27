Херсон ворог обстріляв 19 разів за добу

Російські окупаційні війська за добу здійснили 19 обстрілів Херсона, без постраждалих, повідомив голова військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 19 разів, російський ворог використав для цього 70 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в результаті ворожих обстрілів за минулу добу поранених немає.

Водночас ураження зафіксовано в Херсоні, Садовому, Антонівці, Інженерному та Придніпровському.