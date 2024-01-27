Події

08:12 27.01.2024

Росія атакувала Україну чотирма БПЛА та "Іскандером" - Повітряні сили

1 хв читати
Росія атакувала Україну чотирма БПЛА та "Іскандером" - Повітряні сили

Російські окупаційні війська в ніч на суботу атакували Україну чотирма безпілотниками типу "шахед" і ракетою "Іскандер-М", постраждалих немає, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Усі чотири (БПЛА - ІФ-У) знищено в Кіровоградській області", - сказано в телеграм-каналі.

Зазначається, що в ніч на 27 січня ворог атакував чотирма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Також окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської обл. Попередньо без постраждалих.

 

 

 

Теги: #рф #атака #ракети #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:06 27.01.2024
Росіяни обіцяють пенсіонерам Донбасу видачу гуманітарки в обмін на партквитки "Единой России"

Росіяни обіцяють пенсіонерам Донбасу видачу гуманітарки в обмін на партквитки "Единой России"

23:49 26.01.2024
Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

10:58 25.01.2024
Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело

Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело

03:31 25.01.2024
РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

13:16 24.01.2024
Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

13:04 24.01.2024
Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

13:03 24.01.2024
Координаційний штаб про катастрофу літака в РФ: Закликаємо утриматися від поширення неперевіреної інформації

Координаційний штаб про катастрофу літака в РФ: Закликаємо утриматися від поширення неперевіреної інформації

12:28 24.01.2024
Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

12:16 24.01.2024
У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

12:00 24.01.2024
Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати окупантів становили 770 осіб за добу

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

У Миколаєві офіційно відкрили офіс посольства Данії - глава МЗС Расмуссен

Зеленський провів Ставку щодо ситуації на південному фронті, забезпечення снарядами та дронами

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили "Іскандером-М" по керамічному цеху в Слов'янську, жертв і поранених немає - МВА

Представник МКЧХ: РФ має повернути Україні тіла ймовірних загиблих в авіакатастрофі Іл-76

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено поліцейського

У Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів, серед яких чотири ракетоносії із загальним залпом до 22 ракет

Окупанти знову обстрілювали Сумську область

Херсон ворог обстріляв 19 разів за добу

Втрати окупантів становили 770 осіб за добу

Окупанти за добу випустили 340 снарядів по Херсонській області, є поранений

Ворог атакував Нікополь і Марганець важкою артилерією

Росіяни продовжують атакувати на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямках, активізувалися на куп'янському

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА