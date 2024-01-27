Росія атакувала Україну чотирма БПЛА та "Іскандером" - Повітряні сили

Російські окупаційні війська в ніч на суботу атакували Україну чотирма безпілотниками типу "шахед" і ракетою "Іскандер-М", постраждалих немає, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Усі чотири (БПЛА - ІФ-У) знищено в Кіровоградській області", - сказано в телеграм-каналі.

Зазначається, що в ніч на 27 січня ворог атакував чотирма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Також окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської обл. Попередньо без постраждалих.