Події

07:41 27.01.2024

Росіяни продовжують атакувати на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямках, активізувалися на куп'янському

2 хв читати
Росіяни продовжують атакувати на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямках, активізувалися на куп'янському

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських військових на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямку, також активізувалися на куп'янському, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 суботи.

"За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень", - сказано у зведенні.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки і ще 9 атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Крім того, на лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів і Торського Донецької області.

На запорізькому напрямку українські військові відбили 6 атак противника на північ від Приютного, на південь від Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми позицій українських військ.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів біля Золотої Ниви Донецької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 27.01.2024
Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і чотири авіаудари, також 78 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і чотири авіаудари, також 78 обстрілів із РСЗВ

20:06 26.01.2024
Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

10:17 26.01.2024
РФ розширює застосування хімічної зброї в Україні - ISW

РФ розширює застосування хімічної зброї в Україні - ISW

09:34 26.01.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 82 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 25 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 82 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 25 атак противника

09:23 26.01.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 19 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 19 авіаударів

08:50 26.01.2024
Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів

08:58 25.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів та 59 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів та 59 артсистем противника

08:49 25.01.2024
За добу відбулося 58 бойових зіткнень, Сили оборони стримують ворога на семи напрямках - Генштаб

За добу відбулося 58 бойових зіткнень, Сили оборони стримують ворога на семи напрямках - Генштаб

07:45 25.01.2024
Війська РФ за добу завдали по Україні 6 ракетних і 97 авіаударів - Генштаб

Війська РФ за добу завдали по Україні 6 ракетних і 97 авіаударів - Генштаб

19:29 24.01.2024
Генштаб ЗСУ: авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по 7 локаціях окупаційних військ за добу

Генштаб ЗСУ: авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по 7 локаціях окупаційних військ за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

У Миколаєві офіційно відкрили офіс посольства Данії - глава МЗС Расмуссен

Зеленський провів Ставку щодо ситуації на південному фронті, забезпечення снарядами та дронами

Через масовані обстріли РФ загострилася ситуація з енергопостачанням у Харківській і Сумській областях

ОСТАННЄ

Ворог атакував Нікополь і Марганець важкою артилерією

Шольц у лютому вирушить до Вашингтона, де з Байденом обговорить подальшу допомогу Україні

Росіяни обстріляли вісім громад Сумської області

Спікер Палати представників США різко відреагував на угоду про фінансування України

Росіяни обіцяють пенсіонерам Донбасу видачу гуманітарки в обмін на партквитки "Единой России"

27 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки

Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

Кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА