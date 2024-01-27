Росіяни продовжують атакувати на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямках, активізувалися на куп'янському

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських військових на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямку, також активізувалися на куп'янському, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 суботи.

"За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень", - сказано у зведенні.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки і ще 9 атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Крім того, на лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів і Торського Донецької області.

На запорізькому напрямку українські військові відбили 6 атак противника на північ від Приютного, на південь від Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми позицій українських військ.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів біля Золотої Ниви Донецької області.