Росіяни за добу здійснили вісім ракетних і чотири авіаудари, також 78 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 8 ракетних і 4 авіаційні удари, а також 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 суботи.

Зазначається, що ворог атакував зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограда, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

У генштабі зазначають також, що минулої доби окупанти завдали чергового авіаудару, застосувавши 4 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА знищено.

Також, уранці окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по цивільній інфраструктурі Слов'янська Донецької області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.