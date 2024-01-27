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07:13 27.01.2024

Спікер Палати представників США різко відреагував на угоду про фінансування України

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Спікер Палати представників США різко відреагував на угоду про фінансування України

Якщо чутки щодо змісту законопроєкту Сенату про фінансову допомогу Україні та вирішення питання про кордон із Мексикою справді вірні, то проєкт є "мертвонародженим", передає The Hill заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

"Я хотів надати коротку інформацію про додаткову угоду і кордон, оскільки Сенат, здається, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст проєкту пропозиції правдиві, він у будь-якому разі був би мертвонародженим до (надходження до) Палати представників", - ідеться в листі Джонсона.

Зазначається, що він 26 січня надіслав листи колегам, у яких відреагував на повідомлення про ймовірну дійсність зазначених у проєкті закону запропонованих положень.

Його лист надійшов після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників і "консерваторів" як у Палаті, так і в Сенаті про те, що додатковий пакет непрохідний, навіть якщо його схвалить Сенат.

Наразі республіканці в Сенаті шукають альтернативний план для узгодження фіндопомоги для України. Це поєднується з переговорами щодо врегулювання кризи на кордоні.

Тези Джонсона про "мертвонароджений" законопроєкт також повторив лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз керівникам штабів республіканців напередодні.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #законопроєкт

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