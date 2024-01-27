27 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 703 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 703 RUSSIAN AGRESSION

27 січня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Православна церква - день пам'яті Іоанна Златоуста.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Утиски, гоніння та навмисне винищення нацистами єврейської нації відбувалися з 1933 по 1945 рік. За цей час було знищено близько 5 мільйонів людей єврейської національності. 1 листопада 2005 року під час Генасамблеї ООН було затверджено Резолюцію, присвячену Голокосту. У ній йдеться про геноцид, через який було винищено 30% євреїв та інших осіб, що належали до інших національностей. У цій Резолюції затверджено і дату Дня пам'яті.

Ще цього дня:

1918 - Початок громадянської війни у Фінляндії;

1921 - Польща визнає незалежність Литви;

1926 - У Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд проводить публічну демонстрацію пристрою для передавання і приймання телевізійного зображення - телевізора;

1944 - Засновано нагороди Української повстанської армії;

1967 - США, Велика Британія та СРСР укладають міжнародний договір про засади діяльності держав з дослідження та використання космічного простору;

1973 - У Парижі підписують угоду про виведення американських військ із В'єтнаму;

1983 - У Японії завершується будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що пролягає між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 - Зімбабве визнає незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

2000 - У Єгипті парламент ухвалює закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення;

2015 - Початок активних боїв за Дебальцеве під час Війни на сході України;

2022 - Стрілянина на заводі Південмаш у Дніпрі, внаслідок якої загинуло 5 осіб.

Церковне свято

27 січня - день пам'яті Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, одного з трьох Вселенських святителів і вчителів.

Іоанн жив у IV столітті. Народився в Антіохії, виховувала його одна мати, яка віддала йому багато сил і вмінь. Іоанн рано навчився читати й писати, брав уроки у найкращих філософів і риторів, і в 20 років охрестився. За три роки він став читцем у церкві, а коли померла мати, то прийняв чернецтво.

Він відмовився від архієрейського сану і пішов жити на 4 роки в пустелю. Там він займався написанням праць, які згодом стали знаменитими. Потім Іоанн оселився у відокремленій печері й жив там два роки в повній безмовності. Але через погане здоров'я повернувся до Антіохії, де спочатку став дияконом, потім - пресвітером, а потім - архієпископом Константинополя. Під час його керівництва духовенство переживало період розквіту, а сам Іоанн став прикладом для наслідування. Він на свої кошти утримував кілька лікарень і два готелі для паломників. Також святитель склав чин літургії.

Водночас його життя було сповнене випробувань і поневірянь - не раз він підпадав під гоніння, його відправляли у заслання. Там Іоанн Златоуст і помер - у поселенні Комани. За 31 рік після його смерті імператор Феодосій II наказав перенести мощі святителя в Константинополь - виявилося, що вони нетлінні. 27 січня - День перенесення мощей святого.

Іменини: Іван, Йосип, Дмитро, Петро.