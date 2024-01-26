Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

Росія після довгої паузи надала список з українськими військовополоненими, які, за версією розпропаганди, були на борту літака Іл-76, що впав, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Під час зустрічі Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові поводження з великою затримкою дала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах", - сказано у повідомленні відомства.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських військових із цього списку справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня.

За даними відомства, опитані родичі цих військових ознайомилися з відео нібито з місця аварії літака і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які вказують на їх рідних.

Також голова штабу Кирило Буданов зазначив, що поки що немає достовірної інформації про те, хто міг перебувати на борту літака.

"Ми збираємо і ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з багатьох джерел. Зараз відсутні відомості, що вказують на те, що в тому літаку могло знаходитися така кількість людей. У той же час версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін і досі викликає багато питань", - сказав він.

Також перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про її спроби приховати справжні причини аварії літака від світової громадськості.

"Росія одразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Однак Україна задіятиме всі інструменти, щоб з'ясувати справжні причини події, так і те, хто чи що справді перевозилося в тому літаку", - зазначив Андрущенко.