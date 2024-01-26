Події

23:49 26.01.2024

Росія надала список із військовополоненими, яких мали обміняти 24 січня

2 хв читати

Росія після довгої паузи надала список з українськими військовополоненими, які, за версією розпропаганди, були на борту літака Іл-76, що впав, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Під час зустрічі Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові поводження з великою затримкою дала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах", - сказано у повідомленні відомства.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських військових із цього списку справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня.

За даними відомства, опитані родичі цих військових ознайомилися з відео нібито з місця аварії літака і не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які вказують на їх рідних.

Також голова штабу Кирило Буданов зазначив, що поки що немає достовірної інформації про те, хто міг перебувати на борту літака.

"Ми збираємо і ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з багатьох джерел. Зараз відсутні відомості, що вказують на те, що в тому літаку могло знаходитися така кількість людей. У той же час версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін і досі викликає багато питань", - сказав він.

Також перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про її спроби приховати справжні причини аварії літака від світової громадськості.

"Росія одразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Однак Україна задіятиме всі інструменти, щоб з'ясувати справжні причини події, так і те, хто чи що справді перевозилося в тому літаку", - зазначив Андрущенко. 

Теги: #рф #україна #список #військовополонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:20 27.01.2024
Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

00:42 27.01.2024
Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки

Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки

00:06 27.01.2024
Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

00:03 27.01.2024
Кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових

Кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових

23:44 26.01.2024
Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

06:21 26.01.2024
Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року

Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року

06:01 26.01.2024
"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80МВт

"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80МВт

04:21 26.01.2024
Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

Виплати переселенцям мають бути оптимізовані

01:51 26.01.2024
Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському

01:04 26.01.2024
Глава МАГАТЕ в найближчі 2 тижні знову очолить місію на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ в найближчі 2 тижні знову очолить місію на ЗАЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

У Миколаєві офіційно відкрили офіс посольства Данії - глава МЗС Расмуссен

Зеленський провів Ставку щодо ситуації на південному фронті, забезпечення снарядами та дронами

Через масовані обстріли РФ загострилася ситуація з енергопостачанням у Харківській і Сумській областях

ОСТАННЄ

У чотирьох громадах за допомогою НЕФКО побудують житло для 1800 переселенців

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Глава МЗС Литви відвідав Харків

Уряд США та USAID передали "Укренерго" два нові високовольтні автотрансформатори

Підготовка до передачі Україні Данією літаків F-16 іде за планом - Кулеба

Комісія Київради має намір ініціювати зупинення всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки метро "Либідська"-"Деміївська"

РФ укріплює кордон з Україною прикордонниками ФСБ - ГУР МО

У Кривому Розі затримано чоловіка, який вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета - поліція

Данія виділить Україні 60 мільйонів данських крон на підтримку боротьби з корупцією в рамках EUACI

У Харкові перейменовано 65 топонімів, вул. Пушкінська стала вул. Григорія Сковороди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА