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20:06 26.01.2024

Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

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Окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій на сіверському та бахмутському напрямках - Сирський

Обстановка на Східному фронті залишається складною, ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на сіверському і бахмутському напрямках, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"На сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська. Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Водночас свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу, зазначив він. Зокрема, протягом двох останніх днів окупанти активно обстрілюють місто з реактивної артилерії, застосовують удари авіації та дронів-камікадзе.

"На бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону на північ і захід від Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи "добровольчого корпусу". Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки", - повідомив командувач.

Він зазначив, що через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, водночас утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.

"Наші штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації", - додав він.

Сирський також повідомив, що в п'ятницю, 26 січня, вкотре безпосередньо відвідав райони ведення бойових дій.

"Заслухав командирів бригад щодо обстановки, що склалася. Разом ми провели оцінку запропонованих рішень на подальші дії. Уточнили окремі завдання та прийняли низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога. Наразі робимо ставку на виявлення важливих об'єктів окупантів засобами розвідки, нанесення точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби", - розповів командувач.

"Попри те, що нашою метою є завдання максимальних втрат ворогу, головним пріоритетом для нас завжди є збереження життя наших воїнів. Продовжуємо тримати оборону та нищити ворога на всіх напрямках", - підсумував він.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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