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16:23 26.01.2024

У Харкові перейменовано 65 топонімів, вул. Пушкінська стала вул. Григорія Сковороди

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У Харкові перейменовано 65 топонімів, вул. Пушкінська стала вул. Григорія Сковороди

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії у п'ятницю ухвалили рішення про перейменування вул. Пушкінської.

"Вул. Пушкінська тепер називається вул. Григорія Сковороди", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Крім того, депутати схвалили перейменування ще 64 топонімів. Зокрема, вул. Короленка стала вул. Миколаївською, вул. Омська - Бахмутською, вул. Хабарова - Хладопромівською, вул. Псковська - Трускавецькою, а майдан Першого Травня - площею Іподрому.

Вул. Ромена Роллана тепер називатиметься вул. Леся Курбаса, пров. Адигейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашівський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Теги: #харкiв #перейменування

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