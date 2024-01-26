У Миколаєві офіційно відкрили офіс посольства Данії - глава МЗС Расмуссен

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, який прибув із візитом до України, повідомив про офіційне відкриття офісу данського посольства в Миколаєві.

"Офіційне відкриття офісу посольства Данії в Миколаєві разом із моїм колегою і другом Дмитром Кулебою. Крім посольства в Києві, ми тепер також постійно присутні в Миколаєві, який Данія взяла на себе особливу відповідальність допомогти відновити. Це неймовірно бачити, як данський і український прапори майорять разом!", - написав Расмуссен у своєму інстаграмі, опублікувавши спільні знімки з українським колегою.