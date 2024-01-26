Ворог активізувався вчора на всіх напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", шукає слабину в українській обороні - Штупун

На таврійському напрямку протягом минулої доби спостерігалася активізація противника на всіх напрямках, ворог намагається шукати слабкі місця в українській обороні, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Зараз ворог намагається знайти якусь слабину й довбає нашу оборону на різних напрямках. Скажу так, що навіть не авдіївський напрямок учора був найактивнішим. Ворог активізувався вчора на всіх напрямках, але скрізь своя інтенсивність", - сказав Штупун в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Він нагадав, що на авдіївському напрямку було відбито 16 атак минулої доби, а на мар'їнському - було аж 25 спроб ворога просунутися вперед. Також на шахтарському напрямку було шість спроб противника поліпшити тактичне положення, і на Запорізькому (поблизу Роботиного) ворог теж намагався тричі відбити втрачені позиції.

Речник розповів, що окупанти застосовують близько 300 БПЛА за добу на напрямку.

"У різний спосіб ми з ними (безпілотниками - ІФ-У) боремося. Знищити зі стрілецької зброї досить складно, але наші засоби РЕБ працюють досить продуктивно. Позавчора знищили або нейтралізували 242 БПЛА, учора - 161. Здебільшого це БПЛА мультироторного типу, так звані мавіки", - зазначив Штупун.