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15:11 26.01.2024

КМІС: Українці в середньому користуються трьома державними цифровими сервісами на рік - опитування

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Державними електронними послугами за останній рік користувалися 64% опитаних українців, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного за підтримки UNDP і Швеції.

"В Україні зберігається високий рівень користування державними електронними послугами. Наразі 64% респондентів відповіли, що за останній рік користувалися державними електронними послугами. У середньому українці користуються трьома державними цифровими сервісами на рік - цей показник зріс порівняно з минулим роком (тоді українці протягом року в середньому користувалися двома послугами)", - ідеться в пресрелізі КМІС за підсумками дослідження в п'ятницю.

"Найпопулярніший вебресурс із державними послугами серед українців - "Дія". За три роки спостережень рівень користування порталом і застосунком зріс із 13% у 2020 році до 51% станом на початок жовтня 2023 року", - зазначено в пресрелізі КМІС.

Як наголошується в повідомленні, абсолютна більшість респондентів (майже 80%), які користувалися державними електронними послугами, оцінюють свій досвід як скоріше або дуже позитивний.

"Найбільш помітний "розрив" у користуванні державними електронними послугами залишається серед різних вікових категорій. Ця тенденція простежується протягом усіх років дослідження", - повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Як повідомляється, 89% респондентів віком 18-29 років у 2023 році користувалися хоча б однією послугою, серед респондентів віком 70 років і старше таких користувачів лише 30%. Крім того, торік державними електронними послугами частіше користувалися чоловіки, з вищою освітою та з високим рівнем достатку.

Як зазначено, люди старшого віку найрідше користуються як державними цифровими послугами (35%), так і інтернетом (50% роблять це щодня, тоді як 30% узагалі не користуються). "Водночас саме ця вікова категорія - одна з тих, де найбільше зросла кількість регулярних користувачів інтернету. Їхня частка збільшилася до 50% порівняно з 32% у 2022 році", - наголошують соціологи.

Водночас частка людей, для яких відсутність достатніх цифрових навичок була причиною некористування е-послугами, значно знизилася - на неї вказали на 20% менше респондентів порівняно з 2022 роком (тоді таких було 47%).

"Цьогорічне дослідження засвідчило позитивну тенденцію - суттєве зменшення частки людей, для яких брак цифрових навичок є перешкодою, що заважає їм скористатися електронними послугами. Це одне з наочних свідчень того, що рівень цифрової грамотності в країні зростає, а українці мають дедалі більше можливостей для того, щоб навчатися користуватися смартфонами та інтернетом", - сказав керівник "Проєкту підтримки Дія" UNDP в Україні Володимир Брусиловський.

Всеукраїнське опитування провели у вересні-жовтні 2023 року серед жителів України віком 18 років і старше, які проживали на територіях, контрольованих урядом України станом на 23 лютого 2022 року, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Загалом провели 2014 інтерв'ю.

Це вже четверте дослідження щодо користування електронними послугами та інтернетом в Україні. Раніше КМІС провів аналогічні опитування на замовлення UNDP у 2020, 2021 і 2022 роках.

Теги: #опитування #кміс #держпослуги

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