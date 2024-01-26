Через масовані обстріли РФ загострилася ситуація з енергопостачанням у Харківській і Сумській областях

У Харківській області через пошкодження обладнання обленерго під час обстрілів російських окупантів у четвер увечері та вночі знеструмлено один з об'єктів НЕК "Укренерго" і кілька об'єктів обленерго, унаслідок чого без енергопостачання понад 16,5 тис. споживачів, повідомив системний оператор.

У своєму телеграм-каналі в п'ятницю він зазначив, що тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Міністерство енергетики в повідомленні в телеграм-каналі щодо ситуації в Харківській області зазначило, що внаслідок артобстрілів вимикали повітряні лінії 110 кВ, що призвело до вимкнення лінії та підстанції "Харківобленерго" й "Укрзалізниці". У результаті знеструмлено побутових споживачів і місцеву промисловість. Також унаслідок бойових дій загорілося енергетичне обладнання в одному з районів області, внаслідок чого залишилися без світла побутові споживачі в трьох населених пунктах.

Загалом в області знеструмлено майже 33 тис. абонентів.

Масовані артобстріли прикордонних районів Сумської області призвели до одночасного відключення понад 40 тис. споживачів, є пошкодження обладнання обленерго. Зранку всі споживачі живляться за резервними схемами, зазначає "Укренерго".

Міненерго додало, що було обстріляно ділянку АТ "Сумиобленерго", на щастя, постраждалих немає.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 358 населених пунктів.

За даними НЕК, через негоду на ранок знеструмлено один населений пункт у Чернігівській області. Міненерго зазначає, що в Хмельницькій області через негоду знеструмлено 16 населених пунктів - загалом 2,2 тис. споживачів.

Із технічних причин є відключення в Київській, Полтавській, Сумській областях.