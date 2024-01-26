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11:46 26.01.2024

РФ наразі відкидає можливість роботи міжнародної комісії для вивчення причин падіння Іл-76 - Юсов

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РФ наразі відкидає можливість роботи міжнародної комісії для вивчення причин падіння Іл-76 - Юсов

Створення відкритої міжнародної комісії для розслідування падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом є "логічним", РФ на поточний момент відкидає можливість роботи комісії, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звісно, вимога створення відкритої міжнародної комісії є логічною та обґрунтованою. Оскільки, щоб точно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчити залишки, уламки літака, "чорні скриньки", і звісно, уважно вивчити місце авіатрощі. Наразі, як ми чуємо, РФ відкидає можливість роботи такої комісії", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї та особового складу, а також що РФ не повідомляла Україні про те, що літаком транспортуватимуться українські військовополонені.

У ГУР також зазначили, що 24 січня мав відбутися один із найбільших обмінів за час повномасштабної війни.

Як повідомлялося, вранці 24 січня під російським Бєлгородом впав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені. 

Теги: #іл_76

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