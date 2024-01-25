Омбудсмен: Не можна стверджувати, що в Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, були військовополонені, це мають з'ясувати міжнародні експерти

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошує на відсутності свідчень того, що військово-транспортний літак Іл-76, який зазнав у середу аварії в Бєлгородській області РФ, справді перевозив українських військовополонених, і заявляє про необхідність міжнародного розслідування цієї авіакатастрофи.

У ефірі телемарафону в четвер на запитання, чи відомо, хто був у літаку, він відповів: "Ні, невідомо". "За моєю інформацією, не можна сказати ствердно, що там справді були військовополонені. Знову-таки, за тим аналізом фото і відео, які ми побачили, то якби були тіла, якби в росіян були хоч якісь фото, відео, які вони могли б показати, що там перебували наші військовополонені, вони це вже використовували б. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей... У цьому мають розбиратися експерти, і, на нашу думку, це мають бути міжнародні експерти", - сказав Лубінець.

За його словами, він готує звернення у зв'язку з авіакатастрофою до Організації Об'єднаних націй (ООН) і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). "Сьогодні я відправлю листи до ООН, до МКЧХ, ми їх уже готуємо", - сказав омбудсмен.

Лубінець підтвердив інформацію, що справді планувався обмін військовополоненими. "Представники нашої інституції були присутні - ми це робимо для того, щоб одразу здійснювати аналіз стану наших героїв, які повертаються з полону", - розповів він.

У контексті авіакатастрофи уповноважений із прав людини наголосив, що, згідно з Женевською конвенцією, всю відповідальність за життя, здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх у полоні. "До моменту, коли військовополонені через процес обміну повертаються на свою Батьківщину, доти ця відповідальність лежить на стороні, яка їх тримає. Тобто в нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін, РФ мала повідомити представників МКЧХ, що вони транспортуватимуть військовополонених, і у такий спосіб відбувається вся юридична робота, щоб гарантувати гідні умови транспортування, а також безпеку під час цього логістичного маршруту", - сказав він.

Водночас Лубінець закликав не забувати, що "у нас війна триває, це був військовий літак, і зрозуміло, як мають діяти Збройні сили України".

Омбусмен висловив припущення, що РФ завчасно запланувала інформаційну кампанію проти України, і провів паралелі з випадком в Оленівці, де було вбито українських військовополонених, а окупанти спробували звинуватити в цьому українську сторону.

"На мій погляд, абсолютно правильна позиція нашої держави, про це вчора сказав наш президент, коли звернувся до міжнародного співтовариства, і ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування... Ми зі свого боку робитимемо все, щоб воно відбулося: ми звертатимемось, ми пропонуватимемо кілька варіантів, залучатимемо експертів, зокрема міжнародних, українських, але я впевнений, що і у випадку в Оленівці, і тут росіяни робитимуть гучні заяви, але нікого не допустять, не передадуть жодних матеріалів на аналіз і просуватимуть їх...".

На запитання щодо перспективи подальших обмінів, Лубінець зазначив, що не може це публічно коментувати, але сказав при цьому: "Не забувайте, з ким ми намагаємося домовитися - з РФ. Вони і підступно воюють проти нас, і підступно домовляються". "Росіяни не відмовилися від ідеї використання теми військовополонених, родичів військовополонених проти української влади. Вони постійно запускатимуть нові й нові інформаційні кампанії проти нашої держави", - наголосив він.

"Хотів би всіх попросити заспокоїтися, чекати тільки на офіційну позицію української влади, українського президента і вимагати міжнародного розслідування", - резюмував Лубінець.