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18:57 27.01.2024

Буданов про падіння літака Іл-76: Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося

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Буданов про падіння літака Іл-76: Жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що ні українська, ні російська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося в ситуації з падінням літака Іл-76.

"На жаль, потрібно констатувати, що там сталося - до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція Росії - зрозуміло, в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону в суботу ввечері.

Як повідомлялося, вранці 24 січня під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, нібито перебували українські військовополонені.

Теги: #іл_76 #буданов

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