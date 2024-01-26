Події

10:29 26.01.2024

НМТ-2024 відбудеться з 14 травня до 19 липня

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НМТ-2024 відбудеться з 14 травня до 19 липня

Міністерство освіти і науки повідомляє, що національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році відбудеться з 14 травня до 19 липня.

"Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому - з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Як повідомлялося, НМТ 2024 року міститиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) і один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія).

25 січня Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного та додаткового блоків НМТ-2024 і схеми нарахування балів за виконання завдань.

Теги: #терміни #нмт

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