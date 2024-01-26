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09:23 26.01.2024

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 19 авіаударів

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Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 19 авіаударів

Ворог завдав двох ракетних і 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Комісарове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Ставки Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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