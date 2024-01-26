"Вітряні парки України" завершили монтаж першої вітротурбіни 4,8МВт свого проєкту "Островський" на Закарпатті запланованою потужністю 80МВт

Керуюча компанія "Вітряні парки України" завершила монтаж першої вітротурбіни вітропарку "Островський" загальною встановленою потужністю 80 МВт, розташованого на території Нижньоворітської громади на межі Львівської та Закарпатської областей, повідомила Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА).

"Вітротурбіна з одиничною встановленою потужністю 4,8 МВт має висоту вежі 120 м і діаметр ротора 152 м. За таких технічних характеристик цю вітротурбіну можна назвати "вітротурбіною середнього розміру" порівняно з іншими вітротурбінами, що працюють сьогодні в Україні", - йдеться в повідомленні Facebook УВЕА в четвер.

Зазначається, що обсягу електроенергії, виробленої вітровим парком "Островський", достатньо для щорічного забезпечення екологічно чистою електроенергією близько 50 тис. домогосподарств.

Як прокоментував інтернет-ресурсу "Енергореформа" голова правління УВЕА Андрій Конеченков, введення першої турбіни в експлуатацію планується навесні 2024 року, а впродовж року - ще кількох турбін.

За його словами, основне будівництво всього вітропарку передбачається протягом 2025 року.

Конеченков уточнив, що за будівництво парку відповідає саме компанія "Вітряні парки України", а за виробництво обладнання - ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі", яке релокувало виробництво зі Сходу України.

Останнє у своєму Facebook зазначало, що встановлена в Закарпатській області вітротурбіна була виготовлена підприємством "ФВТ" у Краматорську Донецької області та мала працювати поблизу с. Острівця Миколаївської області, від назви якого походить і назва всього вітропарку. Водночас там зазначили, що після початку повномасштабної війни довелося змінити ці плани.

"Вітропарк "Островський" - це вже четвертий такий об'єкт у Карпатах. До цього там почали діяти проєкти "Самбір-1" і "Самбір-2", а також Сколівська ВЕС компанії "Еко-Оптіма". Але для Закарпаття це справді перша вітротурбіна", - зазначив Конеченков.

Голова правління УВЕА наголосив, що розвиток екологічної чистої вітрової енергетики має надзвичайне значення для України, і висловив сподівання, що він буде активізований як українськими, так і іноземними інвесторами.

"Уже сьогодні я знаю про великі плани в цьому напрямі й дуже сподіваюся, що вони втіляться, незважаючи на повномасштабну війну, насамперед у безпечніших регіонах", - наголосив він.

За даними УВЕА, договір про соціальне партнерство, укладений між вітряним парком "Островський" і Нижньоворітською громадою, передбачає спрямування 3% доходу від продажу електроенергії до її бюджету. У щорічному еквіваленті сума від генерації однієї вітротурбіни становитиме майже 1,5 млрд грн, після закінчення будівництва вітропарку цей показник помножиться на кількість встановлених вітротурбін (16-17 вітротурбін, зважаючи на загальну потужність вітропарку у 80 МВт).