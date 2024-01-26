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05:09 26.01.2024

Саудівська Аравія змінить правила продажу алкоголю

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Саудівська Аравія змінить правила продажу алкоголю

Нові правила продажу алкоголю в Саудівській Аравії були оприлюднені напередодні відкриття першого магазину спиртних напоїв у столиці країни Ер-Ріяді, повідомляє в четвер CNN.

Правила, що регулюють квоти на алкоголь для немусульманських дипломатичних місій, запроваджуються з метою "протидії незаконній торгівлі алкогольними товарами", йдеться в заяві урядового Центру міжнародних комунікацій (CIC).

Агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з планами, і документ повідомило, що Саудівська Аравія готується відкрити в столиці Ер-Ріяді перший магазин алкоголю, який буде обслуговувати виключно не-мусульманських дипломатів.

У відповідь на повідомлення Reuters CIC повідомила CNN, що "новий процес буде зосереджений на виділенні певної кількості алкогольних товарів під час в'їзду до Королівства, щоб покласти край попередньому нерегульованому процесу, який призвів до неконтрольованого обміну такими товарами в Королівстві".

У CIC не уточнили, чи буде відкрито магазин, але повідомили, що нову "нормативну базу було запроваджено для протидії незаконній торгівлі алкогольними товарами та продукцією, отриманою дипломатичними місіями", йдеться в повідомленні CIC.

Продаж і вживання алкоголю в Саудівській Аравії суворо заборонені і караються ударами батогом, депортацією, штрафами і тюремним ув'язненням.

Однак країна під керівництвом наслідного принца Мухаммеда бін Салмана розбудовує свою туристичну галузь у рамках грандіозної програми з диверсифікації економіки. Це призвело до припущень про те, що в найближчому майбутньому в Королівстві може бути легалізовано алкоголь.

Теги: #алкоголь #продаж #саудівська_аравія

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