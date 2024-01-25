Новий голова ОБСЄ Борг анонсував візит до Києва

Нинішній голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг анонсував візит в Україну наступного тижня, повідомляє The Times of Malta.

"Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", - сказав Борг.

Він зазначив, що мальтійське головування продовжить вимагати повного, беззастережного і негайного виведення Росією військ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Я ще раз висловлюю своє найрішучіше засудження атак, що посилилися, свідками яких ми стали останніми тижнями", - наголосив Борг.