Міністри оборони Польщі та Німеччини обговорили співпрацю в рамках НАТО з упором на ефективну допомогу Україні

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш провів переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Важлива розмова з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом", - написав глава польського Міноборони в соцмережі X в четвер.

Він уточнив, що під час телефонних переговорів обговорювали "союзницьку співпрацю в рамках НАТО з особливим упором на ефективну допомогу Україні".