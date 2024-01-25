Події

10:08 25.01.2024

У Києві в школі на Осокорках ліквідували займання

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Рятувальники ліквідували займання в школі на вул. Олександра Мишуги в Дарницькому районі Києва, яке виникло у четвер уранці, повідомляють на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 8:23. "Займання сталося в навчальному класі на другому поверсі школи. О 8:51 займання було локалізовано на площі 2 кв. м, а о 8:56 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На сайті Київської міської державної адміністрації також повідомляють, що діти та персонал навчального закладу не постраждали. Навчальний процес у школі до кінця тижня відбуватиметься в дистанційній формі.

На місці було задіяно п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 рятувальники.

Теги: #школа #київ #займання

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