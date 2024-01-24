Події

22:53 24.01.2024

Комітет Сенату США схвалив законопроєкт на підтримку конфіскації активів РФ і передання їх на відновлення України

1 хв читати
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт на підтримку конфіскації активів РФ і передання їх на відновлення України

 Комітет з міжнародних відносин Сенату США схвалив законопроєкт, який допоможе створити основу для конфіскації Сполученими Штатами активів РФ і передання їх Україні для післявоєнного відновлення, повідомляє Reuters у середу.

"Комітет із міжнародних відносин Сенату проголосував 20 голосами проти 1 на користь безпрецедентного "Закону про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців", - сказано в повідомленні.

Якщо цей закон пройде через Сенат і Палату представників і буде підписаний президентом Джо Байденом, як очікується, він відкриє шлях для першої в історії конфіскації Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Як пише Reuters, сенатор Бен Кардін, голова Комітету з міжнародних відносин, з оптимізмом поставився до того, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів і республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Байдена.

Зазначається, що ЄС, США, Японія і Канада заморозили близько $300 млрд активів російського Центробанку 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. Тільки близько $5-6 млрд перебувають у Сполучених Штатах, а більша частина зберігається в Європі, і більшість із них - у бельгійському Центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Теги: #сша #активи #конфіскація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 24.01.2024
Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

02:25 24.01.2024
США починає будівництво стратегічних бомбардувальників шостого покоління B-21

США починає будівництво стратегічних бомбардувальників шостого покоління B-21

01:18 24.01.2024
Салліван про ратифікацію Туреччиною рішення про членство Швеції в НАТО: це зробить США та Альянс більш безпечними та сильними

Салліван про ратифікацію Туреччиною рішення про членство Швеції в НАТО: це зробить США та Альянс більш безпечними та сильними

00:24 23.01.2024
США і Велика Британія завдають нових ударів по хуситах

США і Велика Британія завдають нових ударів по хуситах

21:27 22.01.2024
Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

20:13 22.01.2024
Боррель вважає, що рішення про використання знерухомлених російських активів буде ухвалено до середини березня

Боррель вважає, що рішення про використання знерухомлених російських активів буде ухвалено до середини березня

10:12 22.01.2024
Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

Рівень підтримки України з боку США не змінився - Єрмак

02:22 22.01.2024
Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

00:39 22.01.2024
Губернатор Флориди Десантіс вибув із передвиборчих перегонів і підтримав Трампа

Губернатор Флориди Десантіс вибув із передвиборчих перегонів і підтримав Трампа

06:44 21.01.2024
Військові США дістали черепно-мозкові травми внаслідок ракетної атаки авіабази в Іраку

Військові США дістали черепно-мозкові травми внаслідок ракетної атаки авіабази в Іраку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

ОСТАННЄ

Правоохоронці затримали чиновника КМДА під час отримання хабара 90 тис. грн за збереження компенсацій за пільговими кредитами для підприємців

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 4 мирних жителів

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

ПАРЄ обрала представника Ірландії новим комісаром Ради Європи з прав людини - нардеп Кравчук

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Гірнику збільшилася до 9, серед них двоє дітей - поліція

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, противник завдав 53 авіаудари

Аналітики прогнозують, що після червневих виборів Європарламент різко поправіє

США планують у лютому запустити до Місяця новий посадковий апарат

У ЄС створили "Альянс європейських портів" для боротьби з наркотрафіком

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА