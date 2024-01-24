Комітет Сенату США схвалив законопроєкт на підтримку конфіскації активів РФ і передання їх на відновлення України

Комітет з міжнародних відносин Сенату США схвалив законопроєкт, який допоможе створити основу для конфіскації Сполученими Штатами активів РФ і передання їх Україні для післявоєнного відновлення, повідомляє Reuters у середу.

"Комітет із міжнародних відносин Сенату проголосував 20 голосами проти 1 на користь безпрецедентного "Закону про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців", - сказано в повідомленні.

Якщо цей закон пройде через Сенат і Палату представників і буде підписаний президентом Джо Байденом, як очікується, він відкриє шлях для першої в історії конфіскації Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Як пише Reuters, сенатор Бен Кардін, голова Комітету з міжнародних відносин, з оптимізмом поставився до того, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів і республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Байдена.

Зазначається, що ЄС, США, Японія і Канада заморозили близько $300 млрд активів російського Центробанку 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. Тільки близько $5-6 млрд перебувають у Сполучених Штатах, а більша частина зберігається в Європі, і більшість із них - у бельгійському Центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.