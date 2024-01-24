Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні, поранено трьох людей - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон, унаслідок обстрілу однієї з лікарень міста поранено двох медпрацівників, також поранення дістала 60-річна місцева жителька, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста. Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників. Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу.