Події

13:16 24.01.2024

Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

1 хв читати
Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з'ясовує всі деталі щодо падіння російського літака Іл-76, детальніша інформація буде пізніше.

"Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі я, як уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію", - написав Лубінець у телеграм-каналі в середу.

Він закликав представників ЗМІ та українців не поширювати недостовірну інформацію і довіряти тільки офіційним джерелам.

"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації. Детальніша інформація буде надана згодом", - наголосив омбудсмен.

 

Теги: #рф #авіакатастрофа #іл_76 #лубінець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 24.01.2024
У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

13:04 24.01.2024
Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

Генштаб ЗСУ з'ясовує інформацію про падіння російського Іл-76

13:03 24.01.2024
Координаційний штаб про катастрофу літака в РФ: Закликаємо утриматися від поширення неперевіреної інформації

Координаційний штаб про катастрофу літака в РФ: Закликаємо утриматися від поширення неперевіреної інформації

12:28 24.01.2024
Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

12:16 24.01.2024
У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

12:00 24.01.2024
Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

00:44 24.01.2024
Росія вивела ще один підводний човен у море

Росія вивела ще один підводний човен у море

12:04 23.01.2024
Унаслідок успішних дій кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій інтернет-провайдера, що забезпечує послугами держструктури, - українська розвідка

Унаслідок успішних дій кіберволонтерів у РФ виник масштабний збій інтернет-провайдера, що забезпечує послугами держструктури, - українська розвідка

06:15 23.01.2024
Війна в Україні визначає зміни в російському ядерному мисленні – дослідження

Війна в Україні визначає зміни в російському ядерному мисленні – дослідження

21:27 22.01.2024
Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 10 осіб

Понад 8000 українців перебувають у російському полоні, включно з цивільними - Координаційний штаб

У ГУР підтвердили, що сьогодні готували обмін полоненими між Росією та Україною

У Харкові рятувальники деблокують два тіла з-під завалів зруйнованої ракетним ударом п'ятиповерхівки - Синєгубов

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 9 - прокуратура

ОСТАННЄ

Іспанія візьме участь у кількох коаліціях у рамках "Рамштайн" для підтримки України

Майже 300 родин уже обміняли житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" на нове житло

Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона зросла до трьох осіб - МВА

Шмигаль закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт української агропродукції

На підприємство в Дніпрі впали уламки збитих ракет, поранено мирного жителя - ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 10 осіб

Понад 8000 українців перебувають у російському полоні, включно з цивільними - Координаційний штаб

"Маніфест 42" скасовує попереджувальну акцію протесту після указу президента і виходу Мазепи із СІЗО

У Харкові рятувальники деблокують два тіла з-під завалів зруйнованої ракетним ударом п'ятиповерхівки - Синєгубов

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 9 - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА