Лубінець про падіння російського Іл-76: Детальніша інформація буде пізніше

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з'ясовує всі деталі щодо падіння російського літака Іл-76, детальніша інформація буде пізніше.

"Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі я, як уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію", - написав Лубінець у телеграм-каналі в середу.

Він закликав представників ЗМІ та українців не поширювати недостовірну інформацію і довіряти тільки офіційним джерелам.

"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації. Детальніша інформація буде надана згодом", - наголосив омбудсмен.