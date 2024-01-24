Події

11:25 24.01.2024

Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

1 хв читати
Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв вважає, що здійснення владою моніторингу інформації у вітчизняних медіа потрібне для правильного формування інформаційної політики.

"Для того щоб правильно формувати інформаційну політику, маємо аналізувати реакцію суспільства на ті чи інші державні рішення, на позицію політиків, на позицію органів влади. Ці завдання передбачені в нас і стратегією протидії дезінформації, яку поширює держава-агресор. За будь-яких обставин моніторинг має бути", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цей моніторинг здійснюється для органів влади, Офісу президента, Кабінету Міністрів, інших міністерств, зокрема для Мінкультури.

"Це правильна робота, вона повинна бути", - наголосив Карандєєв.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" забезпечити підготовку та проведення заходу з моніторингу інформації у вітчизняних медіа 2024 року.

Теги: #змі #медіа #карандєєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 24.01.2024
Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

12:07 24.01.2024
З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

11:46 24.01.2024
Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

10:53 24.01.2024
В. о. міністра культури: У планах на найближчий час переглянути концепцію телеканалу "FreeДом"

В. о. міністра культури: У планах на найближчий час переглянути концепцію телеканалу "FreeДом"

10:29 24.01.2024
Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

10:09 24.01.2024
Карандєєв заявляє, що йому не надходили пропозиції стати міністром культури

Карандєєв заявляє, що йому не надходили пропозиції стати міністром культури

14:51 23.01.2024
Відомо про 26 українських медійників, які перебувають у полоні РФ - Юрчишин

Відомо про 26 українських медійників, які перебувають у полоні РФ - Юрчишин

13:29 22.01.2024
Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

20:44 19.01.2024
Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

17:42 16.01.2024
Кличко заявляє про утиски незалежних ЗМІ та журналістів в Україні: Це знищує репутацію країни, яка бореться проти авторитаризму і варварства

Кличко заявляє про утиски незалежних ЗМІ та журналістів в Україні: Це знищує репутацію країни, яка бореться проти авторитаризму і варварства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

Втрати окупантів становили 840 осіб за добу - Генштаб

ОСТАННЄ

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Інформація про нібито виплату винагороди за обмін ламп розжарювання є "фейком" - "Укрпошта"

Міносвіти, Мінцифри та Фонд Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів

Завершено розслідування за підозрою колишнього нардепа Микитася в заволодінні коштами Міноборони

НАТО уклало контракти на закупівлю 220 тис. снарядів, що може дати змогу спрямувати додаткову допомогу Україні - ISW

Унаслідок авіаудару по Бериславу у вівторок загинув чоловік - голова ОВА

Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА