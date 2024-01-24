Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв вважає, що здійснення владою моніторингу інформації у вітчизняних медіа потрібне для правильного формування інформаційної політики.

"Для того щоб правильно формувати інформаційну політику, маємо аналізувати реакцію суспільства на ті чи інші державні рішення, на позицію політиків, на позицію органів влади. Ці завдання передбачені в нас і стратегією протидії дезінформації, яку поширює держава-агресор. За будь-яких обставин моніторинг має бути", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цей моніторинг здійснюється для органів влади, Офісу президента, Кабінету Міністрів, інших міністерств, зокрема для Мінкультури.

"Це правильна робота, вона повинна бути", - наголосив Карандєєв.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" забезпечити підготовку та проведення заходу з моніторингу інформації у вітчизняних медіа 2024 року.