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10:24 24.01.2024

Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

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Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

Між російськими окупантами і Збройними силами України за добу відбулося 56 бойових зіткнень, по 16 ворожих атак відбито на авдіївському і мар'їнському напрямках, повідомив Генеральний штаб станом на 7:00 середи.

"Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили п'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку українські військові відбили чотири атаки окупантів у районах Ямполівки, Торського на Донеччині та ще дві атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника на південь від Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QzJWDnyoFFZbm8h2gJ

Теги: #війна #генштаб_зсу

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