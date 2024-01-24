США починає будівництво стратегічних бомбардувальників шостого покоління B-21

Пентагон уклав із корпорацією Northrop Grumman контракт на будівництво першої партії стратегічних стелс-бомбардувальників шостого покоління B-21 Raider, повідомило видання Breaking Defense, посилаючись на представника Міноборони США.

Заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Вільям ЛаПланте повідомив виданню, що, ґрунтуючись на результатах випробувань, він "схвалив початок виробництва невеликої партії В-21".

Деталі контракту, кількість та терміни випуску літаків не розкриваються. Передбачається, що в його рамках буде проведено першу серійну групу бомбардувальників даного типу.

За даними ВПС США, перший B-21 під ім'ям Cerberus вже здійснив два випробувальні польоти - 10 листопада минулого року та 17 січня. Корпорація-розробник Northrop Grumman збудувала вже шість літаків даного типу.

На початку грудня 2022 року Пентагон вперше офіційно представив новий стратегічний стелс-бомбардувальник B-21 Raider під час презентації на 42-му заводі ВПС США у місті Палмдейл, штат Каліфорнія. Послідовні тестові польоти літака проводилися з аеродрому заводу.

Командування глобального удару ВПС США передбачає отримати на озброєння перший B-21 Raider, який здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси вже в 2025 році.

За даними Федерації американських вчених, зокрема, планується, що B-21 Raider буде здатний нести вісім крилатих ракет з ядерними боєголовками далекого радіусу дії або вісім ядерних авіабомб потужністю від 5 до 400 кілотонн.

Вартість кожного B-21, створюваного корпорацією Northrop Grumman, оцінюється в $772 млн. За попередніми даними, щорічно вироблятиметься від 10 до 12 таких літаків. ВПС США хочуть отримати щонайменше 100 таких бомбардувальників.

Літак створений за схемою "крило, що літає". За своєю формою він нагадує стратегічний стел-бомбардувальник B-2 Spirit, який стоїть на озброєнні ВПС США.

B-21 Raider має значне бомбове навантаження і малопомітність. Детальні технічні характеристики B-21 засекречені.

Літак призначений для поповнення існуючого парку американських стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer, B-2 Spirit та B-52 Stratofortress, а в перспективі – їх заміни.

Першу ескадрилью B-21 Raider буде розміщено на авіабазі Елсуорт (штат Південна Дакота). Потім ці бомбардувальники також будуть розміщені на авіабазах Уайтмен (штат Міссурі) та Дайєсс (штат Техас).