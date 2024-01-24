Росія вивела ще один підводний човен у море

Ворожі війська вивели у Чорне море ще один підводний човен, повідомила прес-служба Сил оборони півдня.

"У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв поки збільшена до 3️. На бойове чергування виведено ще один підводний човен", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що таким чином, малий ракетний корабель і два підводні човни мають спільне спорядження до 1?6 "Калібрів".

"Такі маневри ворога спрямовані на посилення ракетної загрози. Будьте уважні та обережні! При попередженні про повітряну тривозу оперативно переходьте в укриття", - наголосили у відомстві.