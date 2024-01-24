Події

00:05 24.01.2024

Рішення РНБО з економічної безпеки допоможе вирішити весь комплекс проблем щодо бізнесу та влади

2 хв читати

Рішення Ради національної безпеки та оборони щодо невідкладних заходів щодо забезпечення економічної безпеки в умовах воєнного стану допоможе вирішити весь комплекс проблем щодо бізнесу та влади, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, під час військового стану. Чітко визначено кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним установам вирішити весь той комплекс проблем, про який багато йшлося у ці тижні ", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Для цього, за словами президента, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, до складу якої увійдуть представники бізнесу.

"Це відомі імена, відомі керівники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", - наголосив він.

Крім цього, заявив Зеленський, рішення РНБО передбачає абсолютну чіткість щодо правоохоронних органів.

Зокрема, уряд представить зміни до закону "Про Бюро економічної безпеки" та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес.

Також на рівні РНБО визначено і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства.

Крім цього, як зазначив Зеленський, має бути проведений та аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних.

"Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес платить податки, працює легально, "у білу", поважає працівників, робітниць і точно не працює з Росією. Усі ми працюємо лише на українську перемогу", - наголосив він.

Теги: #україна #економіка #безпека #рнбо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:44 24.01.2024
Росія вивела ще один підводний човен у море

Росія вивела ще один підводний човен у море

00:42 24.01.2024
Число поранених у результаті вечірнього удару по Харкову зросло до 8 осіб

Число поранених у результаті вечірнього удару по Харкову зросло до 8 осіб

00:40 24.01.2024
Внаслідок вечірнього ракетного удару по Харкову пошкоджено громадянську інфраструктуру і є поранені

Внаслідок вечірнього ракетного удару по Харкову пошкоджено громадянську інфраструктуру і є поранені

00:30 24.01.2024
Бізнесмена Мазепу випустили із СІЗО під заставу

Бізнесмена Мазепу випустили із СІЗО під заставу

00:10 24.01.2024
Німеччина вперше постачатиме Україні військові гелікоптери

Німеччина вперше постачатиме Україні військові гелікоптери

00:08 24.01.2024
Канада оголосила на "Рамштайн-18" про передачу Україні нового пакету військової допомоги

Канада оголосила на "Рамштайн-18" про передачу Україні нового пакету військової допомоги

00:02 24.01.2024
В Офісі генпрокурора уточнили кількість жертв і поранених унаслідок російського обстрілу у вівторок вранці

В Офісі генпрокурора уточнили кількість жертв і поранених унаслідок російського обстрілу у вівторок вранці

06:09 23.01.2024
В Україні оголошено про масштабну ракетну загрозу

В Україні оголошено про масштабну ракетну загрозу

05:00 23.01.2024
У Харкові під ракетним ударом був район житлової та цивільної забудови

У Харкові під ракетним ударом був район житлової та цивільної забудови

04:11 23.01.2024
Зафіксовано виліт кількох бортів Ту-95МС ВКС РФ

Зафіксовано виліт кількох бортів Ту-95МС ВКС РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада оголосила на "Рамштайн-18" про передачу Україні нового пакету військової допомоги

В Офісі генпрокурора уточнили кількість жертв і поранених унаслідок російського обстрілу у вівторок вранці

Костін: Уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів, понад 120 людей поранено

У Харкові під завалами знайшли тіло дівчинки, загальна кількість жертв ракетних ударів зросла до 8 - Синєгубов

Умєров на "Рамштайн-18": У 2024 році оборонні технології відіграватимуть центральну роль у порядку денному Міноборони

ОСТАННЄ

Костін: Уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів, понад 120 людей поранено

У Харкові під завалами знайшли тіло дівчинки, загальна кількість жертв ракетних ударів зросла до 8 - Синєгубов

В Україні знешкоджено угруповання, яке влаштовувало розбійні напади на криптовалютників - поліція

Умєров на "Рамштайн-18": У 2024 році оборонні технології відіграватимуть центральну роль у порядку денному Міноборони

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Кількість жертв ранкових ударів по Харкову зросла до 7 осіб - прокуратура

УВКБ ООН допомогло відремонтувати понад 27,5 тис. будинків в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар"

Не довіряють Верховному Суду 60% українців, пріоритетом вважають кадрове оновлення судової системи - соцопитування

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка застрягла в київській квартирі після обстрілу, і відвезли на полігон - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА