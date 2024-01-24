Рішення РНБО з економічної безпеки допоможе вирішити весь комплекс проблем щодо бізнесу та влади

Рішення Ради національної безпеки та оборони щодо невідкладних заходів щодо забезпечення економічної безпеки в умовах воєнного стану допоможе вирішити весь комплекс проблем щодо бізнесу та влади, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, під час військового стану. Чітко визначено кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним установам вирішити весь той комплекс проблем, про який багато йшлося у ці тижні ", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Для цього, за словами президента, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, до складу якої увійдуть представники бізнесу.

"Це відомі імена, відомі керівники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", - наголосив він.

Крім цього, заявив Зеленський, рішення РНБО передбачає абсолютну чіткість щодо правоохоронних органів.

Зокрема, уряд представить зміни до закону "Про Бюро економічної безпеки" та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес.

Також на рівні РНБО визначено і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства.

Крім цього, як зазначив Зеленський, має бути проведений та аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних.

"Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес платить податки, працює легально, "у білу", поважає працівників, робітниць і точно не працює з Росією. Усі ми працюємо лише на українську перемогу", - наголосив він.