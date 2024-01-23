Умєров на "Рамштайн-18": У 2024 році оборонні технології відіграватимуть центральну роль у порядку денному Міноборони

На онлайн-засіданні 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що у 2024 році оборонні технології відіграватимуть центральну роль у порядку денному відомства.

Як повідомили в Міноборони, у вступному слові Умєров висловив вдячність усім країнам, що підтримують наші Сили оборони, зокрема у розвитку коаліцій спроможностей.

За його словами, нині треба нарощувати довгострокові пакети військової допомоги Україні. Міністерство оборони зі свого боку готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.

"Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології відіграватимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", - додав Умєров.

До складу делегації також входять: перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк; головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний; начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала; начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов; заступник глави Офісу президента Роман Машовець; заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.