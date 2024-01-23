Події

17:10 23.01.2024

Не довіряють Верховному Суду 60% українців, пріоритетом вважають кадрове оновлення судової системи - соцопитування

1 хв читати
Не довіряють Верховному Суду 60% українців, пріоритетом вважають кадрове оновлення судової системи - соцопитування

Абсолютна більшість українців - 60% - не довіряє Верховному Суду, свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 грудня 2023 року на замовлення Фонду DEJURE.

Довіру до Верховного Суду поділяє 22% респондентів. При цьому довіра чи недовіра до Верховного Суду поширена незалежно від регіону та фінансового становища респондента, наголошується в результатах дослідження.

Основними факторами, що впливають на недовіру до судової системи, опитані назвали поширеність корупції серед суддів, їхню безкарність, кругову поруку в системі правосуддя (45%), недостатню доброчесність суддів (42%) та їхню залежність від політиків та олігархів (41%).

Для більш ніж 60% опитаних найважливішими пріоритетами в судовій реформі є кадрове оновлення та перевірка декларацій з подальшим ухваленням рішення про перебування судді на посаді. Найменш пріоритетним для респондентів було якнайшвидше заповнення всіх вакантних посад у судах (11%) та підвищення зарплат і гарантій для суддів (2%).

41% опитаних українців вважають, що найбільший вплив на відбір суддів повинні мати міжнародні експерти. Майже чверть (24%) віддає перевагу українським представникам громадськості в цьому питанні. Найменше довіряють цю функцію українським суддям та органам суддівського управління.

Теги: #опитування #центр_разумкова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 22.01.2024
69% респондентів уважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації - КМІС

69% респондентів уважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації - КМІС

10:43 09.01.2024
В Україні до 2/3 зросла частка людей, які вважають уряд найманим працівником, а не опікуном - соцопитування КМІС

В Україні до 2/3 зросла частка людей, які вважають уряд найманим працівником, а не опікуном - соцопитування КМІС

11:26 29.12.2023
До 73% знизилася частка українців, які зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС - соцопитування КМІС

До 73% знизилася частка українців, які зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС - соцопитування КМІС

10:46 28.12.2023
Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

18:51 27.12.2023
Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

18:15 27.12.2023
Абсолютна більшість українців продовжує вірити в перемогу у війні - опитування

Абсолютна більшість українців продовжує вірити в перемогу у війні - опитування

17:50 27.12.2023
32% опитаних вірять у здатність України подолати проблеми протягом найближчих декількох років

32% опитаних вірять у здатність України подолати проблеми протягом найближчих декількох років

13:07 26.12.2023
Більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, керованих із РФ, - опитування

Більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, керованих із РФ, - опитування

09:54 25.12.2023
Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

14:05 21.12.2023
Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Кількість жертв ранкових ударів по Харкову зросла до 7 осіб - прокуратура

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар"

Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави до 21 млн грн - "Суспільне"

Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь

ОСТАННЄ

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку на Херсонщині, загинуло двоє людей - голова ОВА

Кількість жертв ранкових ударів по Харкову зросла до 7 осіб - прокуратура

УВКБ ООН допомогло відремонтувати понад 27,5 тис. будинків в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар"

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка застрягла в київській квартирі після обстрілу, і відвезли на полігон - поліція

Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави до 21 млн грн - "Суспільне"

"Оппенгеймер", "Барбі" і "Вбивці квіткової повні" боротимуться за "Оскар"

Верховний комісар ООН у справах біженців відвідав Ірпінь

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки ракетних атак РФ у Києві та Харкові

Остін закликав учасників "Рамштайну" надавати Україні ще більше допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА