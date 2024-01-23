Не довіряють Верховному Суду 60% українців, пріоритетом вважають кадрове оновлення судової системи - соцопитування

Абсолютна більшість українців - 60% - не довіряє Верховному Суду, свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 грудня 2023 року на замовлення Фонду DEJURE.

Довіру до Верховного Суду поділяє 22% респондентів. При цьому довіра чи недовіра до Верховного Суду поширена незалежно від регіону та фінансового становища респондента, наголошується в результатах дослідження.

Основними факторами, що впливають на недовіру до судової системи, опитані назвали поширеність корупції серед суддів, їхню безкарність, кругову поруку в системі правосуддя (45%), недостатню доброчесність суддів (42%) та їхню залежність від політиків та олігархів (41%).

Для більш ніж 60% опитаних найважливішими пріоритетами в судовій реформі є кадрове оновлення та перевірка декларацій з подальшим ухваленням рішення про перебування судді на посаді. Найменш пріоритетним для респондентів було якнайшвидше заповнення всіх вакантних посад у судах (11%) та підвищення зарплат і гарантій для суддів (2%).

41% опитаних українців вважають, що найбільший вплив на відбір суддів повинні мати міжнародні експерти. Майже чверть (24%) віддає перевагу українським представникам громадськості в цьому питанні. Найменше довіряють цю функцію українським суддям та органам суддівського управління.