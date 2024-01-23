П'ятеро людей загинули, 40 постраждали внаслідок ракетної атаки РФ по Україні - попередні дані ДСНС

Станом на 08:45 відомо про п'ятьох загиблих і 40 постраждалих унаслідок ракетної атаки по Україні вранці у вівторок, 23 січня, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

Повідомляють про загиблих у Києві, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Так, за даними ДСНС, унаслідок ракетного удару в Києві виникли кілька пожеж - у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

У Бучанському районі Київської області пошкоджено два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарські будівлі та автомобілі. Постраждали три людини. На місці працюють рятувальники.

Унаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.

У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще майже 30 постраждали.

"Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини", - наголошують у ДСНС.