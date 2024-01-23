У Києві в результаті ракетної атаки дев'ять постраждалих

За інформацією на цей час у Києві внаслідок ракетної атаки дев'ять постраждалих, вісім осіб госпіталізовано, один у критичному стані, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Наразі 9 осіб постраждали в Солом'янському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 осіб госпіталізовано. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці", - повідомив він у телеграм-каналі.