У Харкові в результаті ракетного удару повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку

У Харкові через ранковий обстріл частину Київського району знеструмлено, рятувальники розбирають завали в багатоквартирному будинку, щоб знайти постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У результаті ранкових обстрілів є повне руйнування під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, щоб знайти під ними людей. Також в одній із постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.