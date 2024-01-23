У результаті ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння будівлі, є постраждалий

Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння будівлі, автомобілів, повідомляють про одного пораненого, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко вранці у вівторок.

"Унаслідок ракетного удару у Святошинському районі: зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів; попередньо, є пошкодження дитячого садка; попередньо, є пошкодження одного будинку. Уже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби виїжджають на місце", - написано в телеграм-каналі КМВА.